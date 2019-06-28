В Петербурге плазму сдали 12 человек, переболевшие коронавирусом

Сдать плазму после болезни можно на добровольной основе.

Петербургские медики в рамках пресс-конференции ТАСС рассказали, что в городе уже провели 12 заборов плазмы у людей, перенёсших коронавирус.

В Городской станции переливания крови данную процедуру провели уже пять раз, сегодня будет шестой. Кровь передали в Городскую больницу №40. Однако о результатах применения этой крови пока что говорить рано.

Работа с переболевшими добровольцами также проходит в отделении переливания крови Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова. Для работы с переболевшими донорами в медучреждении пришлось выделить помещение с отдельным входом и раздевалкой.

В Петербурге создадут базу доноров крови, которые переболели COVID-19.

Фото: Piter.TV