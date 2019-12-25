В Петербурге появился стрит-арт с Бродским в маске

Плакат с изображением поэта и его стихами расположился рядом с пространством "Севкабель Порт".

В Петербурге появился необычный стрит-арт с изображением поэта Иосифа Бродского в медицинской маске. Авторами рисунка стали участники проекта HALVAHFABRIC.

На большом плакате рядом с изображением поэта в маске написана строчка из его стихотворения: "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку". Таким образом художники хотели привлечь внимание на важность самоизоляции. Они уверены, что это наиболее быстрый и эффективный способ покончить с пандемией.

Стрит-арт появился на Кожевенной линии, недалеко от пространства "Севкабель Порт".

Ранее мы писали, что стрит-арт с героями "Крутого пике" на Литейном закрасили.

Фото: ВКонтакте / HALVAHFABRIC