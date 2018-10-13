В Петербурге появился памятный знак в честь Троице-Петровского собора

Скульптор Павел Шевченко выполнил памятный знак из бронзы.

В среду, 30 сентября, на месте утраченного Троице-Петровского собора торжественно открыли памятный знак.

Скульптор Павел Шевченко выполнил памятный знак из бронзы. Модель собора установили на осколке "Гром-камня", ставших пьедесталом Медного всадника. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер отметил, что открытие состоялось к празднованию 350-летия со дня рождения Петра Великого.

Скульптура уже включена в туристические маршруты. Глава города поблагодарил "Газпром" за содействие в сохранении истории города. Отметим, что утраченный собор был самым первым в Петербурге.

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Фото: Википедия