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В Петербурге появились тестовые зоны 5G
Сегодня, 10:57
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В Петербурге появились тестовые зоны 5G

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Две из них располагаются на Невском проспекте и в «Экспофоруме».

В Петербурге МТС и "Мегафон" запустили тестовые зоны 5G. "МегаФон" тестовые зоны развернул тестовые зоны совместного использования 4G и 5G. Максимальная скорость составляет 1 Гбит/с. Тестовые зоны оператора расположены на Невском проспекте и в "Экспофоруме". Радиус покрытия составляет 10 километров.

А вот тестовые зоны 5G оператора МТС расположены в Кронштадте, на "Газпром Арене", в "Экспофорумсе" и Ботаническом саду. Максимальная скорость – 1,5 Гбит/с.

Ранее мы писали, что авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в начале июля. Изначально планируется возобновить прямое регулярное ависообщение между странами, а затем чартерное. 

Фото: pixabay 

Теги: зоны 5g в петербурге, мегафон, мтс, тестовые зоны 5g
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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