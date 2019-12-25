В Петербурге появились тестовые зоны 5G

Две из них располагаются на Невском проспекте и в «Экспофоруме».

В Петербурге МТС и "Мегафон" запустили тестовые зоны 5G. "МегаФон" тестовые зоны развернул тестовые зоны совместного использования 4G и 5G. Максимальная скорость составляет 1 Гбит/с. Тестовые зоны оператора расположены на Невском проспекте и в "Экспофоруме". Радиус покрытия составляет 10 километров.

А вот тестовые зоны 5G оператора МТС расположены в Кронштадте, на "Газпром Арене", в "Экспофорумсе" и Ботаническом саду. Максимальная скорость – 1,5 Гбит/с.

Ранее мы писали, что авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в начале июля. Изначально планируется возобновить прямое регулярное ависообщение между странами, а затем чартерное.

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