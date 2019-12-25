Петербургские власти ждут от "Газпрома" строительства современного турбинного завода

Промышленный кластер планируется вывести на позиции лидера в России и Европе.

В Петербурге могут построить кластер промышленного турбостроения, планы разрабатывает ПАО "Газпром". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Евгения Елина.

По словам чиновника, кластер хотят вывести на позиции лидера как в России, так и в Европе и, возможно, в мире. Детали проекта пока остаются неизвестными. Еще в 2017 году председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и экс-губернатор Георгий Полтавченко подписали соглашения о сотрудничестве, в целях которого значились формирование в городе двух промышленных кластеров. Объекты, как предполагалось, должны объединять проектные, научно-исследовательские, производственные организации всего Северо-Западного округа. В первом кластере сделают акцент на оборудовании и технологиях сжижения природного газа, во втором займутся разработкой высокотехнологичных решений для освоения Мирового океана и Арктики. Сертификация обоих кластеров запланирована на период 2019-2021 годов, начало самого производства – в 2021 году.

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