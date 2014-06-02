В Петербурге построят новый съезд с Дачного на проспект Народного Ополчения

Съезд должен появиться через 2 года.

Правительство Петербурга утвердило проект планировки с проектом межевания строительства нового съезда с Дачного проспекта на проспект Народного Ополчения. Об этом накануне сообщила пресс-служба Смольного.

Вдоль новой трассы протяженностью 2, 47 км будут установлены шумозащитные экраны, а проезжая часть бульвара Новаторов расширена до 4 полос. Появится двухполосная велодорожка.

Ожидается, что это разгрузит перекресток и исключит разворот и движение транспорта по дворам жилых кварталов Дачного проспекта, проспекта Народного Ополчения и улицы Хрустицкого.

Реконструкция предусмотрена Генпланом Петербурга. Завершить строительство планируют в 2024 году.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что реконструкция транспортной развязки ограничит движение в Приморском районе.

Фото: Piter.tv