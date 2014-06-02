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В Петербурге построят новый съезд с Дачного на проспект Народного Ополчения
Сегодня, 9:04
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В Петербурге построят новый съезд с Дачного на проспект Народного Ополчения

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Съезд должен появиться через 2 года.

Правительство Петербурга утвердило проект планировки с проектом межевания строительства нового съезда с Дачного проспекта на проспект Народного Ополчения. Об этом накануне сообщила пресс-служба Смольного.

Вдоль новой трассы протяженностью 2, 47 км будут установлены шумозащитные экраны, а проезжая часть бульвара Новаторов расширена до 4 полос.  Появится двухполосная велодорожка. 

Ожидается, что это разгрузит перекресток и исключит разворот и движение транспорта по дворам жилых кварталов Дачного проспекта, проспекта Народного Ополчения и улицы Хрустицкого. 

Реконструкция предусмотрена Генпланом Петербурга. Завершить строительство планируют в 2024 году. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что реконструкция транспортной развязки ограничит движение в Приморском районе. 

Фото: Piter.tv

Теги: дачный проспект, дорога, съезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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