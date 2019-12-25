Реконструкция транспортной развязки ограничит движение в Приморском районе

Работы будут идти почти до середины августа.

В Приморском районе почти на 3 месяца ограничат движение транспорта в связи с реконструкцией транспортной развязки. Об этом сообщила Государственная административно-техническая инспекция.

С 26 апреля по 10 августа ограничения будут действовать на Приморском шоссе, включая съезд с Приморского шоссе на Приморский проспект, а также сам проспект. Работы ведет АО "АБЗ-Дорстрой".

Кроме того, с 26 по 29 апреля будет перекрыто движение по Верхней Ижорской улице от Шлиссельбургского шоссе до Петрозаводского шоссе. "Водоканал" будет прокладывать инженерные сети.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что парад Победы и его репетиции перекроют дороги в центре Петербурга.

Фото: Piter.tv