К концу года в Петербурге построят новый корпус для больницы Святого Георгия

Здание появится на Северном проспекте.

К декабрю этого года в Петербурге построят новый лечебно-диагностический корпус для городской больницы Святого Великомученика Георгия. Как рассказали в пресс-службе Смольного, здание появится на Северном проспекте.

В субботу, 27 февраля, состоялась церемония закладки корпуса. Здание будет рассчитано на 305 коек, в нем обустроят неврологическое и хирургическое отделения, лабораторию, отделение реанимации и интенсивной терапии. Пациентами нового корпуса станут пациенты с болезнями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а также с острыми нарушения мозгового кровообращения и диабетом. Отмечается, что при необходимости стационар смогут быстро перепрофилировать под инфекционное отделение и увеличить его мощность до 400 коек. Больница Святого Георгия первой перешла на лечение больных с коронавирусом в разгар пандемии в марте 2020 года, в учреждении пролечили свыше 13 тысяч ковидных пациентов.

До конца года планируется построить девять больниц, поликлиник и санаторий за счет бюджетных средств.

Как строили новый диагностический корпус Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге.

Фото: Piter.TV