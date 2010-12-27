На Авангардной построят Центр детской хирургии

На проектирование и строительство уже выделено 6,5 миллиарда рублей.

В Санкт-Петербурге появится детский хирургический центр. Об этом в рамках рабочего визита в Петербургский государственный медицинский университет Павлова сообщил врио главы города.

Учреждение планируется возвести осуществить на Авангардной улице. В Смольном этот проект назвали "большим и очень важным".

На проектирование и строительство уже выделено 6,5 миллиарда рублей. Общая площадь учреждения – 46 тысяч квадратных метров. Лежать в центре смогут сразу 250 детей. Предварительно, в медицинском центре смогут принимать около 15 тысяч детей в год.

Ранее в Смольном потребовали решить проблему с очередями в поликлиниках.

Фото: Piter.tv