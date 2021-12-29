В Калининском районе после погони задержали пьяного водителя Audi

Инцидент произошел в ночь на 8 января на Светлановском проспекте.

После погони в Калининском районе Петербурга задержали пьяного водителя иномарки Audi, сообщается в группе ВКонтакте "Дорожный инспектор".

Инцидент произошел в ночь на 8 января на Светлановском проспекте. Спустя некоторое время инспекторам ГИБДД удалось догнать пьяного 32-летнего водителя. Даже при задержании мужчина оказывал сопротивление. В салоне авто сотрудники нашли бутылки с алкоголем. Водитель надул 1.109 мг/л.

В результате погони пострадали два припаркованных автомобиля (Mazda и Citroen), а также и сама Audi. У машины заклинило переднее левое колесо и автоматическую коробку передач.

На мужчину составили четыре административных протокола: мелкое хулиганство, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, неостановка по требованию полиции и управление автомобилем без страхового полиса. Ему грозят лишение прав на срок до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор