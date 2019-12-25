В Петербурге после перестрелки нашли украденный в 1992 году пистолет

В ночь на воскресенье, 21 июня, в Петербурге нашли пистолет, который украли около 30 лет назад. Его удалось обнаружить после перестрелки в Кировском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.
Ночью на улице Новостроек полицейские обнаружили раненого мужчину, который рассказал, что в него выстрелили в результате ссоры. Пострадавшего сразу же доставили в больницу, где ему диагностировали сквозное огнестрельное ранение правой ягодицы.
Через некоторое время сотрудники полиции задержали подозреваемых – троих уроженцев одного из среднеазиатских государств, 20, 23 и 24 лет. У одного из них был пистолет.
Экспертиза показала, что оружие числится в розыске с 1992 года. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что в Стрельне мужчина поссорился со знакомым и взялся за ружье.
Фото: Pixabay
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