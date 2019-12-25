В Петербурге после перестрелки нашли украденный в 1992 году пистолет

Пострадавшему от стрелка мужчине диагностировали сквозное огнестрельное ранение.

В ночь на воскресенье, 21 июня, в Петербурге нашли пистолет, который украли около 30 лет назад. Его удалось обнаружить после перестрелки в Кировском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Ночью на улице Новостроек полицейские обнаружили раненого мужчину, который рассказал, что в него выстрелили в результате ссоры. Пострадавшего сразу же доставили в больницу, где ему диагностировали сквозное огнестрельное ранение правой ягодицы.

Через некоторое время сотрудники полиции задержали подозреваемых – троих уроженцев одного из среднеазиатских государств, 20, 23 и 24 лет. У одного из них был пистолет.

Экспертиза показала, что оружие числится в розыске с 1992 года. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Стрельне мужчина поссорился со знакомым и взялся за ружье.

Фото: Pixabay