В Петербурге после однодневного перерыва снова эвакуируют суды и вузы

Минеры снова обратились к предпринимателю Малофееву.

Анонимные минеры Петербурга после однодневного отдыха продолжили досаждать районным судам и городским учреждениям, сообщили 26 декабря в объединенной пресс-службе судов города. Ранее неизвестные не прерывали свою деятельность ни на один день в будни, "отдыхая" от рассылки писем лишь в выходные.

В четверг на выход снова отправились Петродворцовый, Колпинский, Петроградский и Куйбышевский, Октябрьский, Сестрорецкий, Красносельский районные суды. На данный момент Сестрорецкий и Петродворцовый суды уже вернулись к работе после проверки. Также анонимы пообещали спрятанные бомбы в ряде петербургских вузов.

В письме с уже знакомого адреса "винтовка это праздник" неизвестные снова обращаются к "Малофею" – предпринимателю Константину Малофееву. Волная массовых эвакуаций в ноябре началась именно с требования Малофееву вернуть некий биткоиновый долг.

Малофеев назвал шантаж столичных судов его именем дискредитацией.

Фото: Piter.TV, объединенная пресс-служба судов города