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В Петербурге проводят доследственную проверку после обрушения пола на Чкаловском
Сегодня, 16:36
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В Петербурге проводят доследственную проверку после обрушения пола на Чкаловском

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Жителей пришлось эвакуировать в соседнюю гимназию.

Следственный комитет начал доследственную проверку после обрушения перекрытия пола на Чкаловском проспекте, 58. Это произошло в продовольственном магазине на цокольном этаже 8 марта.

В настоящее время  осуществляются  необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

СК РФ по Петербургу.

В результате обрушения никто не пострадал. Дом был построен в 1913 году. За здание отвечает ЖКС №2 Петроградского района. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Кирилл Никитин

Теги: обрушение, проверка, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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