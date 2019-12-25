В Петербурге проводят доследственную проверку после обрушения пола на Чкаловском

Жителей пришлось эвакуировать в соседнюю гимназию.

Следственный комитет начал доследственную проверку после обрушения перекрытия пола на Чкаловском проспекте, 58. Это произошло в продовольственном магазине на цокольном этаже 8 марта.

В настоящее время осуществляются необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. СК РФ по Петербургу.

В результате обрушения никто не пострадал. Дом был построен в 1913 году. За здание отвечает ЖКС №2 Петроградского района.

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