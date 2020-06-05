Сотрудники "Велеса" спасли лосят, подброшенных на турбазу в Карелии

Животных по неопытности напоили коровьим молоком, из-за этого у них возникло несварение.

Специалисты РКЦентра "Велес" помогли лосятам-сиротам, которых по неопытности напоили коровьим молоком и подбросили на турбазу в Карелии. Об этом зоозащитники рассказали на своей странице "ВКонтакте".

Как оказалось, у многих животных от коровьего молока может быть несварение. Из-за этого у лосят возникли осложнения, и им стало плохо. У животных наблюдался жидкий стул и все вытекающие из этого последствия.

До своего приезда специалисты "Велеса" инструктировали работников турбазы по телефону, что помогло минимизировать потери. Лосятам оказали первую помощь и транспортировали в Петербург. Лосеферма "Велеса" пополнилась двумя новыми малышами-девочками.

Ранее мы писали, что ветеринары "Велеса" выхаживают ежика после аварии.

Фото, видео: ВКонтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным