В Петербурге после карантина вырос спрос на услуги красоты

При этом многие люди опасались, что после карантина цены на маникюр и стрижки взлетят.

В Петербурге спрос на услуги парикмахеров после отмены карантина, введённого из-за пандемии коронавируса, вырос почти на 34%, а на ногтевой сервис — на 18% по сравнению с 2019 годом. К таким выводам пришли аналитики сервиса "Авито.Услуги".

При этом многие люди опасались, что после карантина цены на маникюр и стрижки взлетят. Однако услуги парикмахеров сегодня стали даже дешевле (в Петербурге на 20%), чем в прошлом году, цены на маникюр остались на том же уровне.

Популярность услуг парикмахера выросла на 33,7%, мастера ногтевого сервиса – на 18,4%.

В Петербурге 13 июля открылись салоны красоты и бани.

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