Суд отправил члена банды, грабившей ювелирные магазины, в колонию строгого режима

Задержанный заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В среду, 31 октября, суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Альберта Зассеева, обвиняемого в незаконном хранении оружия, грабежах и разбое.

По информации пресс-службы прокуратуры, обвиняемый был членом вооруженной группировки, которая на протяжении двух лет, с 2014 по 2016 года, совершали налеты на ломбарды и ювелирные магазины. Полиции удалось задержать всех членов банды. В ведомстве рассказали, что за время своей деятельности, злоумышленники похитили золота и серебра на сумму превышающую 27,2 млн рублей.

Поскольку Засеев заключил досудебное соглашение со следствием о сотрудничестве, его приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также были удовлетворены исковые требования потерпевших.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что полиция задержала в Петербурге несовершеннолетних налетчиков с пистолетом.

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