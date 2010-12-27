Полиция задержала в Петербурге несовершеннолетних налетчиков с пистолетом

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Правоохранительные органы Петербурга вышли на след злоумышленников, которые угрожали около торгового центра 18-летнему парню, а после ограбили его.

По информации Следственного комитета, инцидент произошел в Центральном районе города. Двое разбойников пригрозили потерпевшему предметом, похожим на пистолет. Общий ущерб от встречи с задержанными петербуржец оценил в четыре тысячи рублей.

По подозрению в нападении были задержаны два юноши 2002 года рождения. Им предъявлено обвинение по уголовному делу "Разбой". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге ищут пропавшего 13-летнего ребенка.

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