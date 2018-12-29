В Петербурге добавят автобусы на востребованные направления

Это позволит сократить время ожидания в час пик.

В Петербурге с февраля увеличат количество автобусов на востребованных маршрутах в различных районах города. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Например, больше автобусов станет на маршруте №180, который ходит от улицы Жени Егоровой до Камышовой улицы. Ежедневно по этому маршруту будут ходить два дополнительных автобуса. В часы пик автобусы смогут приходить раз в 16 минут.

Также на маршруте №198 добавят два автобуса по будням и один по выходным. Автобусы данного маршрута ходят от улицы Жени Егоровой до станции метро Парнас. Время ожидания сократится с 17 до 12 минут.

От Колпино и до метро "Пролетарская" каждый день будут ходить три дополнительных автобуса №327. Интервалы движения в час пик сократятся с 15-22 до 10-16 минут.

Фото: Piter.TV