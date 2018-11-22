Попытка руфера взобраться на шпиль Апраксина двора закончилась неудачей

Экстремал ухватился за оконную решетку, которая отвалилась у него в руках.

Руфер из Петербурга едва не покалечился, пытаясь забраться на башню с часами на Апраксином дворе. Экстремал по имени Святослав опубликовал в Instagram видео этой неудачной попытки.

Парень забрался довольно высоко по крышам, взобрался на узкий уступ и планировал залезть по решетке на окне дальше. Однако, решетка отогнулась и руфер оказался в ловушке, так как он не мог лезть ни вперед, ни назад.

На видео цель была попасть на башню часов, но итоге она свелась к минимуму - уцелеть и сохранить здоровье. Рад, что у меня это получилось. Святослав

На башню Святослав в итоге не залез.

В прошлом году п етербургский руфер залез на самый охраняемый банк Колумбии.

Видео: Instagram/ spb_hardcore