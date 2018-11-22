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nastya960
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Попытка руфера взобраться на шпиль Апраксина двора закончилась неудачей

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Экстремал ухватился за оконную решетку, которая отвалилась у него в руках.

Руфер из Петербурга едва  не покалечился, пытаясь забраться на башню с часами на Апраксином дворе. Экстремал по имени Святослав опубликовал в Instagram видео этой неудачной попытки.

Парень забрался довольно высоко по крышам, взобрался на узкий уступ и планировал залезть по решетке на окне дальше. Однако, решетка отогнулась и руфер оказался в ловушке, так как он не мог лезть ни вперед, ни назад.

На видео цель была попасть на башню часов, но итоге она свелась к минимуму - уцелеть и сохранить здоровье. Рад, что у меня это получилось.

Святослав

На башню Святослав в итоге не залез.

В прошлом году петербургский руфер залез на самый охраняемый банк Колумбии.

Видео: Instagram/ spb_hardcore

Теги: апраксин двор, руфер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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