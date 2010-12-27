Петербургский руфер залез на самый охраняемый банк Колумбии

Петербургский руфер Павел Гогулан чуть не стал международным преступником. Экстремал из Северной Столицы средь бела дня забрался на здание одного из самых охраняемых банков Колумбии. Об этом молодой человек рассказал в социальных сетях.
По словам Гогулана, на его задержание прибыло 10 полицейских и 8 охранников на 6 машинах. Сначала парня отвезли в отдел полиции, затем в суд, а позже в миграционную службу. Там ему в грубой форме посоветовали убраться из страны.
Ну что могу сказать, охраняйте лучше.
подытожил Гогулан
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Фото: vk.com/pavel_gogulan