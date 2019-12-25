В Петербурге полиция со стрельбой ловила угонщика каршеринга

Водитель отказался проходить освидетельствование на наркотики.

В ночь на 30 августа в Колпинском районе Петербурга задержали 20-летнего гражданина Узбекистана, который решил проехаться по городу на каршеринге под чужим аккаунтом. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Нарушителя заметили около 01:20 ночи на Колпинском шоссе. Мигрант отказался останавливаться добровольно. Сотрудникам полиции во время погони пришлось открыть огонь.

После задержания водитель отказался от прохождения освидетельствования на наркотики. В настоящий момент проводится проверка.

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Фото: pixabay.com