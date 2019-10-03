Полиция разыскивает похищенную цыганами на Infiniti петербурженку

Её удерживают из-за имущества.

В Петербурге полиция разыскивает похищенную цыганами на Infiniti девушку. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию поступило заявление о том, что с 19 по 20 мая цыгане в неизвестном направлении увезли девушку 1991 года рождения. Она смогла дозвониться до своей знакомой и рассказать, что злоумышленники удерживают её из-за имущества.

Петербурженку ищут сотрудники полиции.

В Петербурге мигранты избили бизнесмена и похитили его жену.

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