В Петербурге мигранты избили бизнесмена и похитили его жену

Мужчину выбросили из его же машины и вместе с женщиной уехали дальше.

В понедельник, 1 июня, в полицию Петербурга обратился молодой индивидуальный предприниматель и сообщил об избиении, а также похищении его гражданской жены. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, вечером у станции метро "Автово" к нему в "Ладу" сели два гражданина Узбекистана. Сначала они доехали с ними до поселка Тярлево. Там мужчину вытащили из машины и избили. Далее злоумышленники сели в авто и продолжили движение вместе с супругой потерпевшего.

Сотрудники уголовного розыска оперативно нашли машину с женой. Женщина рассказала, что грабители угрожали ей ножом и отобрали три тысячи рублей. После содеянного они скрылись с места происшествия.

Ранее мы писали, что в Петербурге женщина ограбила бывшего мужа, распылив ему в лицо жидкость из баллончика.

Фото: Piter.TV