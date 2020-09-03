В Петербурге поймали специализирующихся на "Ниссанах" автоугонщиков

Одну из похищенных в городе машин нашли аж в Йошкар-Оле.

В среду, 2 сентября, петербургские полицейские задержали банду автомобильных угонщиков. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, двое местных жителей и житель Республики Марий Эл похитили несколько иномарок "Ниссан Кашкай".

В конце мая принадлежащий горожанину "Ниссан" пропал с парковки у дома на Южном шоссе, следственное управлении полиции возбудило уголовное дело о краже. Спустя лето правоохранители поймали угонщиков и пресекли деятельность по хищению автомобилей. В ходе обысков полицейские изъяли массу устройств для запуска двигателя и ключи зажигания от различных машин. "Мицубиси", принадлежащий преступникам", и еще один "Ниссан Кашкай", угнанный в августе в Великом Новгороде. Похищенную в мае иномарку нашли на территории авторазборки в Йошкар-Оле Республики Марий Эл.

Ранее мы рассказывали, что житель Красного Села лишился иномарки за 2 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД