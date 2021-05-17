В Петербурге полиция накрыла гаражную мастерскую по разбору угнанных иномарок

В гараже полицейские обнаружили там множество различных комплектующих для автомобилей корейского производства.

В Петербурге, расследуя хищение корейского внедорожника, оперативники вышли на след серийного автоугонщика. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию Фрунзенского района 5 мая обратилась 43-летняя петербурженка. Она рассказала, что от дома 47 по Дунайскому проспекту угнали ее автомобиль Kia Sportage. . По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Спустя несколько дней сотрудники угрозыска Фрунзенского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на след похитителя. Им оказался 44-летний неработающий житель Петергофа.

Как оказалось, в его пользовании находятся три гаража. В ходе обысков полицейские обнаружили там множество различных комплектующих для автомобилей корейского производства, что дало основания полагать, что задержанный причастен не к одной краже. В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что на его счету еще две кражи "корейцев" той же модели. Одна из иномарок была похищена в сентябре 2020 года на пересечении улиц Счастливая и проспекта Народного Ополчения, а вторая в начале февраля 2021 года от дома 26/2 на Новоизмайловском проспекте.

Подозреваемый задержан. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

На прошлой неделе в Петербурге у гендиректора компании, занимающейся грузоперевозками, угнали иномарку за 2,4 млн рублей.

Видео: МВД