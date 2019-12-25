В Петербурге у гендиректора компании, занимающейся грузоперевозками, угнали иномарку за 2,4 млн рублей

Добычей злоумышленника стала Toyota Camry.

Во вторник, 11 мая, в полицию Петербурга через номер "112" обратился мужчина 1979 года рождения, работающий гендиректором в компании АО "Транспортные Технологии", и заявил об угоне своего дорогого автомобиля марки Toyota Camry. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, автомобиль угнали в период с 19 часов 10 мая до 11:08 11 мая от дома на улице Союза Печатников. Иномарка 2020 года выпуска была застрахована. Сумма ущерба составила 2,4 млн рублей.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что 10 мая в 22:14 автомобиль находился в поселке Металлострой и двигался от Ленсоветовской дороги к Экспедиторскому проезду.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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