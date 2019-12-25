В Петербурге сантехник лишился KIA Sportage за 1,3 млн рублей

Автомобиль находился без присмотра хозяина около суток.

В среду, 14 февраля, в полицию Петербурга через номер "112" обратился 58-летний мужчина, работающий сантехником в УК "Новогорелово", и заявил о краже своего автомобиля марки KIA Sportage. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, автомобиль 2019 года выпуска был припаркован возле дома №124 на улице Коммунаров. Неизвестный угнал иномарку в период с 11:00 13 апреля до -7:30 14 апреля. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

Автомобиль застрахован, дополнительно оборудован сигнализацией на открывание дверей. На месте происшествия установлены камеры видеонаблюдения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее полиция поймала подростка, угнавшего каршеринговый автомобиль.

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