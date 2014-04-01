Полиция поймала подростка, угнавшего каршеринговый автомобиль

Иномарку парень увёл с автомойки, на которой неофициально работает.

Около четырех утра в пятницу, 2 апреля, инспекторы ДПС остановили на Глазурной улице каршеринговый автомобиль "Ниссан". Как стало известно Piter.TV, за рулем машины находился 16-летний юноша, не имеющий регистрации в Петербурге. В тот же день в полицию поступило заявление от юриста каршеринговой компании, лишившейся одного из своих автомобилей.

Выяснилось, что парень угнал автомобиль с территории автомойки на Слободской, где неофициально работает мойщиком. Водительских прав у молодого человека не было. Машину осмотрели и отвезли на территорию отдела полиции, в отношении юного угонщика составили административный протокол. Парня поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее правоохранители задержали угонщика машины, который успел продать похищенное.

Фото: pixabay