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В Петербурге полицейскими задержан объявленный в розыск кемеровчанин
Сегодня, 9:37
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В Петербурге полицейскими задержан объявленный в розыск кемеровчанин

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Он не платит алименты. Общая задолженность составляет на 6 мая 2022 года 941 416 рублей 28 копеек.

В Петербурге полицейские задержали кемеровчанина, который был объявлен в розыск из-за неуплаты алиментов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области. 

Утром 11 июля у дома 43 по Большому проспекту Петроградской стороны был задержан находящийся в федеральном розыске 30-летний кемеровчанин, подозреваемый в неуплате алиментов.

Установлено, что у разыскиваемого имеется задолженность по алиментам за период с 5 ноября 2021 года по 6 мая 2022 года в размере 85 214 рублей 83 копеек, а общая задолженность составляет на 6 мая 2022 года 941 416 рублей 28 копеек.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции, сообщено инициатору розыска.

В этом году петербуржец заплатил за алименты и штрафы 400 тысяч рублей после ареста BMW.

Фото: Piter.tv

Теги: алименты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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