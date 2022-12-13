Петербуржец заплатил за алименты и штрафы 400 тысяч рублей после ареста BMW

После того как мужчина оплатит расходы на эвакуатор и стоянку, ему вернут его автомобиль.

Петербуржцу пришлось заплатить более 400 тысяч рублей, чтобы судебные приставы вернули его арестованный кроссовер. Об этом сообщила пресс-служба ФССП.

Во дворе на улице Димитрова был обнаружен автомобиль должника – BMW X6. Помимо долга перед своим ребёнком в размере 215 тысяч рублей, петербуржец не рассчитался с налогами на сумму 147 тысяч рублей и "забыл" оплатить 75 штрафов ГИБДД. Кроссовер BMW X6 был арестован и изъят у владельца в счет погашения задолженностей на общую сумму более 400 тысяч рублей.

Неплательщик алиментов и нарушитель ПДД также грозился приставам различными инстанциями. Ему разъяснили, что знание надзорных ведомств не освобождает его от исполнения решения суда. Через 6 дней петербуржец полностью рассчитался со всеми долгами. После того как мужчина оплатит расходы на эвакуатор и стоянку, ему вернут его автомобиль.

В конце 2022 года в Петербурге злостный лихач с 475 штрафами был арестован на 2 суток.

Фото: Piter.tv