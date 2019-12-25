Фальшивые спецназовцы ради розыгрыша захватили автобус с людьми в Петербурге

Мужчины были одеты в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов.

В Петербурге задержали двух мужчин, которые под видом спецназа захватили автобус с людьми. Задержанные были одеты в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Просьба проверить фирму, которая занимается организацией специфических розыгрышей на платной основе, поступила в полицию от регионального управления Росгвардии. За определенную сумму клиент получает "незабываемые впечатления" и выступает в роли человека, захваченного спецназом. Для достоверности сотрудники фирмы используют не только форму правоохранителей, но и штатные спецсредства, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощеные "пистолеты Стечкина".

В ответ на обращение Росгвардии полицейские провели захват автобуса с фальшивыми спецназовцами. Задержанных доставили в отделение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование форменного обмундирования правоохранительных органов". Свидетелями задержания стали водитель автобуса и оператор, который снимал розыгрыш на видео.

Ранее мы писали, что петербуржца задержали после неудачной кражи энергетика и курицы на Варшавской.

Фото: rosguard.gov.ru