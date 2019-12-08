В Петербурге полицейские задержали женщину, ударившую гостью ножом

В субботу, 8 февраля, стало известно, что полицейские задержали женщину, подозреваемую в нанесении тяжкого вреда здорвью. Предполагается, что именно она ударила свою гостью ножом.
Ранее, в четверг, две подруги встретились в квартире одного из домов на проспекте Культуры чтобы "выпить и отдохнуть". Все шло хорошо, но вскоре участницы "посиделок" начали ругаться. Хозяйка квартиры очень разозлилась и вскоре у нее в руках оказался нож, которым она ударила свою оппонентку.
О преступлении сообщили из больницы, куда в тяжелом состоянии госпитализировали пострадавшую. По факту случившегося возбудили уголовное дело. На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Ранее мы писали, что разбойница с ножом отобрала у петербурженки смартфон на Уткином проспекте.
Фото: pixabay
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