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В Петербурге полицейские задержали женщину, ударившую гостью ножом
Сегодня, 9:52
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Arinablinova

В Петербурге полицейские задержали женщину, ударившую гостью ножом

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Подозреваемая находится под подпиской о невыезде

В субботу, 8 февраля, стало известно, что полицейские задержали женщину, подозреваемую в нанесении тяжкого вреда здорвью. Предполагается, что именно она ударила свою гостью ножом. 

Ранее, в четверг, две подруги встретились в квартире одного из домов на проспекте Культуры чтобы "выпить и отдохнуть". Все шло хорошо, но вскоре участницы "посиделок" начали ругаться. Хозяйка квартиры очень разозлилась и вскоре у нее в руках оказался нож, которым она ударила свою оппонентку. 

О преступлении сообщили из больницы, куда в тяжелом состоянии госпитализировали пострадавшую. По факту случившегося возбудили уголовное дело. На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде. 

Ранее мы писали, что разбойница с ножом отобрала у петербурженки смартфон на Уткином проспекте.

Фото: pixabay

 

 

Теги: нож, подруги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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