Петербургские полицейские с погоней задержали пьяного лихача на "ГАЗели"

Полгода назад водителя уже лишили прав за нетрезвую езду.

Пока в Петербурге занимался новый день, 3 марта, городские инспекторы ГИБДД вынужденно гонялись за пьяным водителем "ГАЗели". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Около половины четвертого утра полицейские попытались остановить несущуюся на большой скорости "ГАЗель" на перекрестке Невского проспекта и набережной канала Грибоедова. Водитель проигнорировал требование и только продолжил скрываться, полиция пустилась в погоню. На улице Бакунина фургон врезался в иномарку, но не остановился. Полицейские смогли остановить машину только на Камской улице, за рулем был 20-летний нетрезвый мужчина. Как выяснилось, водителя лишили автомобильных прав еще в прошлом мае и все за то же нарушение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что скрывающийся от полицейской погони "Хендай" врезался в бордюр на Комендантском.

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