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В Петербурге полицейские обнаружили подпольное казино
Сегодня, 21:54
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smirenny

В Петербурге полицейские обнаружили подпольное казино

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Задержаны четверо.

В пятницу, 17 июля, стало известно, что в ходе обыска петербургские полицейские обнаружили подпольное казино. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

Сотрудники полиции обнаружили казино и два игорных зала: в помещениях насчитали сто игровых автоматов, три рулеточных стола, шесть столов для покера, компьютерную технику, средства связи и видеорегистраторы для проведения онлайн-трансляций. На месте задержали четверых, в том числе предполагаемого организатора. 

Ранее мы писали, что в квартире на Энгельса накрыли подпольный игровой клуб.

Фото: pixabay.com

Теги: казино, подпольное казино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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