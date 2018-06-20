Петербургские полицейские всю ночь отражали в лесу нападения войск НАТО

Около 20 тысяч правоохранителей поднялись по учебной тревоге.

В ночь со 2 на 3 апреля в лесах Ленобласти прошли масштабные учения. Об этом пишет "Фонтанка"

В 21:30 генерал-майор Роман Плугин объявил сбор личного состава. Около 20 тысяч петербургских полицейских вынуждены были прибыть на свои места.

Учения для всех правоохранителей были разные. Одни сидели в своих кабинетах, другие демонстрировали свои умения: строевую подготовку, знание гимна и действия при команде "газы". Третьи отправились в леса Ленобласти – под Кингисепп и Ломоносов – отражать нападение войск НАТО.

В Приморском УМВД рассказали, что у них есть катер. Они могут город прикрыть с Невы.

Представляете, враг врывается в акваторию, а тут сотрудники ГИБДД на сторожевой лодке со свистками и жезлами. Никаких шансов. Рассказал один из участников события

Первыми домой отправили следователей – в 2 часа ночи. Командование пожелало, чтобы они вовремя вышли на работу к 8 часам утра.

Ранее мы писали, что масштабные учения пожарных около "Академической" напугали горожан.

Фото: pixabay.com