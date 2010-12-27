Около станции метро "Гражданский проспект была такая же ситуация.

В четверг, 14 марта, масштабные учения пожарных около "Академической" напугали горожан. Об своих страхах и опасениях петербуржцы написали в соцсетях.

Ведь не просто же так там стоит машина газовой службы отмечали очевидцы

Около станции метро "Гражданский проспект" была такая же ситуация. Петербуржцы отметили, что около станций мерещится запах гари и газа. Однако, в пресс-службе ГУ МЧС поспешили всех успокоить.

Как оказалось, пожарные службы участвовали в закрытых учениях.

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