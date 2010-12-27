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Масштабные учения пожарных около "Академической" напугали горожан
Вчера, 22:20
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IRINA_CHALKINA

Масштабные учения пожарных около "Академической" напугали горожан

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Около станции метро "Гражданский проспект была такая же ситуация.

В четверг, 14 марта, масштабные учения пожарных около "Академической" напугали горожан. Об своих страхах и опасениях петербуржцы написали в соцсетях.

Ведь не просто же так там стоит машина газовой службы

отмечали очевидцы

Около станции метро "Гражданский проспект" была такая же ситуация. Петербуржцы отметили, что около станций мерещится запах гари и газа. Однако, в пресс-службе ГУ МЧС поспешили всех успокоить.

Как оказалось, пожарные службы участвовали в закрытых учениях. 

Ранее мы сообщали о том, что На Финском заливе спасли с отколовшейся льдины 16 рыбаков 

Фото:pixabay

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Теги: новости спб, общество, пожарные учения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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