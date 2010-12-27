Подросток на каршеринге устроил погоню в Приморском районе

Юноша арендовал авто по поддельному аккаунту.

Вечером 24 ноября сотрудники ДПС Приморского района устроили погоню за 16-летним подростком на каршеринге. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Подозрительную иномарку заметили у дома №1 по набережной Черной речки. Водитель, находившийся за рулем каршеринга Kia Rio, попал в поле зрения правоохранителей. Требование остановиться он проигнорировал и попытался скрыться. Стражи порядка бросились в погоню. Нарушителя задержали у дома №8 по Красногвардейскому переулку.

Оказалось, что за рулем автомобиля находился 16-летний подросток без водительских прав. Он арендовал авто по поддельному аккаунту. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что на Суздальском проспекте иномарка повздорила со столбом.

Фото: Piter.TV