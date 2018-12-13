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В Петербурге покажут шоу Cirque du Soleil по мотивам фильма "Аватар"

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Гостей ждет мультимедийное действо, в котором Цирк дю Солей снова создает мощные и яркие картины при помощи проекций.

В Петербурге покажут постановку Cirque du Soleil, созданную по мотивам кинокартины Дж. Кэмерона "Аватар".

Выступления шоу "ТОРУК - Первый полет" пройдет в Ледовом дворце с 8 по 12 мая. Зрителей ждет мультимедийное действо, в котором Цирк дю Солей снова создает мощные и яркие картины при помощи проекций.

"Торук – Первый полет" перенесет зрителей в мир Пандоры, наполненный воображением, открытиями и возможностями, и поведает древнюю легенду народа На"ви.

Организаторы представления.

Ранее сообщается, что в конце мая в Петербург приедет Дмитрий Быков.

Видео: Youtube / Дю Солей.

Теги: cirque du soleil, аватар, торук - первый полет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости СПб,

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