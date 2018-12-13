В Петербурге покажут шоу Cirque du Soleil по мотивам фильма "Аватар"

В Петербурге покажут постановку Cirque du Soleil, созданную по мотивам кинокартины Дж. Кэмерона "Аватар".
Выступления шоу "ТОРУК - Первый полет" пройдет в Ледовом дворце с 8 по 12 мая. Зрителей ждет мультимедийное действо, в котором Цирк дю Солей снова создает мощные и яркие картины при помощи проекций.
"Торук – Первый полет" перенесет зрителей в мир Пандоры, наполненный воображением, открытиями и возможностями, и поведает древнюю легенду народа На"ви.
Организаторы представления.
Ранее сообщается, что в конце мая в Петербург приедет Дмитрий Быков.
Видео: Youtube / Дю Солей.
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