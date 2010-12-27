В Петербурге покажут документальный фильм Кирилла Серебренникова о русском роке

Съёмки ленты велись параллельно с работой над художественным фильмом "Лето".

Новый документальный фильм Кирилла Серебренникова "После Лета" покажут на Center Festival в Петербурге. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Центра документального кино.

Съёмки ленты велись параллельно с работой над художественным фильмом "Лето". В картине рассказывается история дружбы между Майком Науменко и Виктором Цоем и другими музыкантами.

Напомним, фестиваль "Center Festival" пройдет в Северной столице уже в пятый раз. В этом году он будет пройдет с 13 по 16 сентября в Новой Голландии.

Ранее сообщалось, что "Звери" выпустят официальный саундтрек к фильму "Лето".

Фото: Кирилл Серебренников | Гоголь Центр / ВК.