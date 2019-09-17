В рамках выставки будет представлена коллекция фотографий японского фотографа Эймацу Хосита.

В четверг, 6 августа, в историческом парке "Россия – моя история" в Петербурге покажут фотографии уничтожения Хиросимы. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

На выставке покажут коллекцию фотографий японского фотографа Эймацу Хосита, который погиб во время бомбардировки Хиросимы.

Экспозиция посвящена трагическим событиям в японских городах Хиросима и Нагасаки, судьбе их жителей

На открытии выставки будет присутствовать доктор исторических наук, профессор Института истории Санкт-Петербургского государственного университета А.С. Пученков и кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Е.П. Гурьев.

Выставка продлится до 18 августа.

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Фото:википедия