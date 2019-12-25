В районах города появятся молодежные клубы "шаговой доступности"

В скором времени появится сеть молодежных клубов.

Губернатор Петербурга сообщил, что скоро в районах города появится сеть молодежных клубов в "шаговой доступности".

На эту идею главу города навело посещение филиала подростково-молодежного центра "Калининский" на Кондратьевском проспекте. Градоначальник отметил, что Смольный старается больше времени уделять молодежи. Именно поэтому необходимо создать не только крупные центры, но и сеть филиалов, где дети могли бы заниматься близко к дому.

Ранее мы писали, что в Петербурге с сентября разрешили работу подростково-молодежных клубов.

Фото: "Пул78" / Telegram