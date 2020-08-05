Губернатор пообещал выделить деньги на ремонт молодежных клубов

Глава Петербурга посетил подростково-молодежный клуб "Непокоренных" в Калининском районе Петербурга.

В субботу, 30 января, губернатор Петербурга Александр Беглов с рабочим визитом посетил Калининский район, где проинспектировал подростково-молодежный клуб "Непокоренных", сообщили в Смольном.

Объект является одним из самых старых в городе. Капитальный ремонт провели год назад: закупили новое оборудование и инвентарь. Ремонт обошелся в 18 миллионов рублей.

Глава Северной столицы отметил, что деньги, вложенные в создание условий для развития молодежи, станут инвестицией в будущее Петербурга.

Ранее мы писали, что в Петербурге отремонтируют 39 объектов, в том числе парк Елагина острова.

Фото: Telegram-канал "Пул 78"