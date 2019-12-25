Следком Петербурга ищет жертв серийного насильника

Ему предъявили обвинение в одном эпизоде. Фото мужчины внутри новости.

В Петербурге суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО подозреваемого в сексуальном насилии. Мужчине предъявили обвинение по одному эпизоду, но следователи уверены, что их было больше. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В субботу, 23 мая, 35-летний мужчина напал на петербурженку в парадной одного из домов по Среднеохтинскому проспекту. По предварительной версии, он затолкал её в квартиру, где жестоко избил и изнасиловал.

В следкоме полагают, что мужчина силой добивался любви 24 и 25 мая, поэтому просят внимательно присмотреться к фотографии насильника. Если он покажется вам знакомым, позвоните в полицию по телефонам 570-66-71 или 02.

Фото: Piter.TV; Следком