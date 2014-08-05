В Петербурге поймали любителя айфонов

Мужчина в течение нескольких месяцев похищал со склада смартфоны от Apple.

В Северной столице арестовали 26-летнего молодого человека, который с декабря 2020-го по март 2021-го года воровал со склада интернет-магазина мобильные телефоны от производителя Apple. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург" 21 марта.

Выяснилось, что кражами занимался работник сетевого ритейлера на Софийской улице. Мужчина по-тихому утащил со склада 19 смартфонов. Общая стоимость ущерба составляет более 1 млн рублей.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Похищенные телефоны частично изъяли.

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