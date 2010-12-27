В Петербурге поймали двух педофилов

Преступления совершались в Пушкинском и Невском районах города.

В Петербурге задержаны двое подозреваемых в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Так, 13 декабря у дома 7 по Малиновской улице 41-летний безработный житель Северной столицы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. На него указали школьницы 7-ми и 12-ти лет. Мужчину схватили спустя 15 минут после инцидента. Педофила задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

В Невском районе Петербурга в период с начала октября по конец ноября 2019 года в съемной квартире дома 124/7 по Октябрьской набережной школьницу изнасиловал мигрант. Жертвой 21-летнего гражданина Таджикистана, проживающего в Петербурге без регистрации, стала 15-летняя девочка. Он заманил ее к себе "в гости". Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ.

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