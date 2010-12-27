В петербургской гостинице до смерти избили пенсионерку

Подозреваемый задержан.

В петербургской гостинице на проспекте Энгельса 14 декабря обнаружили труп пенсионерки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Тело 69-летней женщины полицейские нашли в одном из номеров гостиницы. При осмотре обнаружены множественные телесные повреждения.

В избиении до смерти пожилой женщины задержан мужчина 1983 года рождения. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.TV: мошенники продали петербургской пенсионерке таблетки от тромба в мозге за 170 тысяч.

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