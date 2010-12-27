  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургской гостинице до смерти избили пенсионерку
Сегодня, 12:32
138
EvaRaskol

В петербургской гостинице до смерти избили пенсионерку

0 0

Подозреваемый задержан.

В петербургской гостинице на проспекте Энгельса 14 декабря обнаружили труп пенсионерки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Тело 69-летней женщины полицейские нашли в одном из номеров гостиницы. При осмотре обнаружены множественные телесные повреждения. 

В избиении до смерти пожилой женщины задержан мужчина 1983 года рождения. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.TV: мошенники продали петербургской пенсионерке таблетки от тромба в мозге за 170 тысяч.

Фото: Pixabay 

Теги: преступление, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии