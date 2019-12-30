В Петербурге задержали женщину и ее подельника за изготовление психотропов

ОПГ развернули производство в одной из квартир города.

В Петербурге оперативники накрыли ОПГ из двух человек, которые занимались изготовлением и продажей психотропных веществ. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Задержанными оказались 33-летняя женщина и ее 31-летний подельник. Они развернули производство запрещенных веществ в одной из квартир на Комендантском проспекте. Во время обыска стражи порядка обнаружили и изъяли порошкообразные смеси в стеклянных банках, респираторы, противогазы, прекурсоры, химическую посуду и весы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Обоих пожозреваемых посадили в изолятор временного содержания.

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Фото: Piter.TV