В Петербурге похоронили десантника, погибшего в ходе спецоперации

Максима Смирнова посмертно наградили орденом Мужества.

В Петербурге прошли похороны десантника Максима Смирнова, погибшего во время спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким военнослужащего. Максима Смирнова посмертно наградили орденом Мужества. В этот день с погибшим пришли проститься родные, близкие, друзья и простые граждане.

На прошлой неделе в Луге простились с погибшим во время спецоперации Никитой Татаренко.

Фото: Piter.tv