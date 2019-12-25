  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге похоронили десантника, погибшего в ходе спецоперации
Сегодня, 8:04
255
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге похоронили десантника, погибшего в ходе спецоперации

0 0

Максима Смирнова посмертно наградили орденом Мужества.

В Петербурге прошли похороны десантника Максима Смирнова, погибшего во время спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким военнослужащего. Максима Смирнова посмертно наградили орденом Мужества. В этот день с погибшим пришли проститься родные, близкие, друзья и простые граждане.

На прошлой неделе в Луге простились с погибшим во время спецоперации Никитой Татаренко.

Фото: Piter.tv

Теги: спецоперация, украина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии