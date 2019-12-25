В Петербурге похоронили десантника, погибшего в ходе спецоперации

В Петербурге прошли похороны десантника Максима Смирнова, погибшего во время спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким военнослужащего. Максима Смирнова посмертно наградили орденом Мужества. В этот день с погибшим пришли проститься родные, близкие, друзья и простые граждане.
На прошлой неделе в Луге простились с погибшим во время спецоперации Никитой Татаренко.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все