В ЗакСе Петербурга попытались обсудить возможность возвращения к старому пенсионному возрасту

Депутаты Законодательного собрания в итоге не включили данную тему в повестку дня.

В Петербурге попытались обсудить возможность возвращения к старому пенсионному возрасту. С инициативой выступила депутат ЗакСа Оксана Дмитриева.

После проведения пенсионной реформы женщины стали выходить на пенсию не в 55, а в 60 лет, мужчины – не в 60, а 65 лет. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и кризисом Оксана Дмитриева в качестве меры поддержки предложила вернуть старый возраст выхода на пенсию. Также депутат предложила провести индексацию пенсий работающим гражданам.

Депутаты Законодательного собрания в итоге не включили данную тему в повестку дня.

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму.

Фото: Piter.TV