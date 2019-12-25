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В ЗакСе Петербурга попытались обсудить возможность возвращения к старому пенсионному возрасту
Сегодня, 11:32
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nastya960

В ЗакСе Петербурга попытались обсудить возможность возвращения к старому пенсионному возрасту

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Депутаты Законодательного собрания в итоге не включили данную тему в повестку дня.

В Петербурге попытались обсудить возможность возвращения к старому пенсионному возрасту. С инициативой выступила депутат ЗакСа Оксана Дмитриева.

После проведения пенсионной реформы женщины стали выходить на пенсию не в 55, а в 60 лет, мужчины – не в 60, а 65 лет. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и кризисом Оксана Дмитриева в качестве меры поддержки предложила вернуть старый возраст выхода на пенсию. Также депутат предложила провести индексацию пенсий работающим гражданам.

Депутаты Законодательного собрания в итоге не включили данную тему в повестку дня.

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму.

Фото: Piter.TV

 

Теги: закс, оксана дмитриева, пенсия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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