В Петербурге подростки устроили массовую драку возле кафе

Один из участников потасовки потерял мобильный телефон.

Полиция Петербурга проводит проверку по факту травмирования 16-летнего подростка на севере Петербурга. Отмечается, что юноша пострадал во время массовой драки, которая произошла возле одного из кафе на проспекте Культуры. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Известно, что в полицию обратилась бабушка пострадавшего. Она рассказала об инциденте, ссылаясь на слова внука. По словам пенсионерки, когда мальчик с друзьями шел по улице, на них напала компания молодых людей. Во время потасовки школьник потерял смартфон. После юношу осмотрел врач детской больницы №118. Он диагностировал у пациента ушиб верхней челюсти и ссадину на виске. В удовлетворительном состоянии участника драки отпустили домой.

Несколько часами позже отряду ГИБДД удалось задержать одного из компании, которая якобы совершила нападение. Им оказался сверстник пострадавшего. Во время беседы с правоохранителями он рассказал, что он и его приятели сидел в кафе. Там же у них произошел конфликт с компанией, сидевшей за другим столиком. Далее все вышли на улицу, где произошла обоюдная драка. О местонахождении смартфона задержанный ничего не знает. По версии подростка, телефон мог выпасть из кармана во время потасовки.

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Фото: pixabay.com